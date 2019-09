Aarup/Assens: Avisen kom mandag fejlagtigt til at skrive, at arrangementet med en Bee-Bot-robot på biblioteket foregår på Assens Bibliotek. Avisen har nu fået oplyst, at det i stedet foregår på Aarup Bibliotek. Datoen er den samme, nemlig lørdag 7. september kl. 10-12, og der er ingen tilmelding. Avisen beklager fejlen./MAKL