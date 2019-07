- Det er, fordi de glemte at få os med i 2017. Jeg havde fat i dem med det samme. Det er forklaringen på, at der bare er en streg, og at de ikke kan sige noget om udviklingen, siger Morten Jørgensen, der naturligvis er i stand til at sætte tal på den reelle udvikling i besøgstallet i Terrariet.

Skilte virker

Således var der i 2017 27.990 besøgende og dermed 1980 flere gæster i 2018.

- Det går den rigtige vej for os, og vi kan allerede nu se, at vi kommer til at vækste i år. Vi har indtil nu en langt bedre sæson end i 18 på samme tidspunkt. Der er fuld fart på. Indtil nu har vi i år haft 21.790 gæster.

- Vi har haft et rigtig rigtig godt forår. Vi har noget af sommerferien tilbage, efterårsferien og juleferien, som begynder også at være okay for os i forhold til tidligere, så vi er næsten overbevist om, at vi vækster igen i år. Ellers skal meget virkelig gå galt, lyder vurderingen fra Morten Jørgensen.

Han peger på flere ting, som ligger til grund for stigningen. En af dem er de brune turistskilte, som på motorvejen viser vej til Terrariet i Vissenbjerg.

- Selvom vi selv synes, vi har lavet rigtig mange gode tiltag de sidste par år, som har betydning, så er der ingen tvivl om, at de også har haft en betydning. Der kører vel 100.000 forbi de skilte hver dag, så der er ingen tvivl om, at de har en effekt. Det er vi de første til at indrømme.

- Det var en god kamp. Det var nok en af de vigtigste for os, der lykkedes, siger Morten Jørgensen.