I bus til borgermøde

Byrådet blev sendt på udflugt i bus, da der onsdag aften var borgermøde i Skalbjerg. De 29 politikere skulle nemlig se områdets herligheder og muligheder.

Skalbjerg: Christian Tast viste med glæde sit hus frem og fremhævede stolt, at det var beklædt med træ. Den oplysning skabte dog ikke eufori på alle sæder i bussen, der var på vej gennem Skalbjerg. - Sådan noget pis, lød det fra bagerst i bussen, hvor byrådsmedlem og ikke mindst maler Jens Jakobsen sad med et glimt i øjet. Det var onsdag aften, og de 29 medlemmer i Assens Byråd var som afrunding på et borgermøde i Skalbjerg blevet sendt på udflugt i området for at se på herlighederne og mulighederne. Bussen kørte blandt andet forbi grunden, hvor H. Skjøde Knudsen holdt til, inden entreprenørfirmaet rykkede til Odense. Her er der nu planer om at bygge boliger, kom det frem på borgermødet inden busturen, hvor boliger og bosætning i fremtiden havde været til debat. - Vi fik en ide om at lave et seniorbofællesskab på den grund, men det er nu udvidet til en mere blandet alderssammensætning. Det er en måde at bygge nyt i Skalbjerg og udnytte et område, som ikke bliver brugt længere. - Næste del er finansieringen, sagde Bjarne Stenhøj, der blandt andet er formand for boldklubben, og kiggede forventningsfuldt på politikerne, der var samlet omkring ham i gymnastiksalen i Børnenes Hus.

Bjarne Stenhøj, formand for Skalbjerg Boldklub, glædede sig over de positive politiske tilbagemeldinger omkring et nyt boligprojekt, selvom der på ingen måde blev givet tilsagn om penge. Foto: Kim Rune

God start Den tråd samlede Poul Poulsen (R) straks op. - Hvis der kommer investorer, så er vi med som kommune. Vi har haft en pulje til almennyttige boliger, som vi har brugt i de større byer, så der ligger ikke penge nu, men hvis I kan skaffe investorer støtter vi gerne op, sagde han, inden Charlotte Christiansen (S) fik mikrofonen og taleretten. - Skjøde Knudsen skal være med, og det skal boligforeningerne også. For hvis de mener, at der er mulighed for at leje boligerne ud, så sætter vi ind med alt det, vi kan, sagde hun og fik dermed Bjarne Stenhøj til at udbryde et 'god start'.

Omkring 50 lokale borgere havde fundet vej til gymnastiksalen onsdag aften. Ikke for at få sved på panden, men for at komme i dialog med byrådspolitikerne. Foto: Kim Rune

For små boliger Fra salen blev der dog også udtrykt bekymring angående boligernes størrelse. De mindste er nemlig planlagt til at være 60 kvadratmeter. - Spørgsmålet er, hvilket klientel man tiltrækker til Skalbjerg med boliger på 60 og 80 kvadratmeter. Dem, der bor i små lejligheder, er ikke de fede skatteydere. Derfor skal man passe på med at bygge små boliger, lød formaningen fra Jørgen Bladt, der er med i Vissenbjerg Lokalråd. Det fik kommunaldirektør Finn G. Johansen, der af aftenens ordstyrer, til at fortælle om den undersøgelse af boligbehovet i Assens Kommune, som viser, at der er behov for boliger på mellem 80 og 100 kvadratmeter spredt ud over hele kommunen. Ashil Farokh (S) talte også for, at der skal være boliger af mindre størrelse. - Når vi taler om boliger, skal vi tænke i mangfoldighed, fordi der er forskellige typer af borgere. For seks-syv år siden kom der mange flygtninge til Assens Kommune, og halvdelen af dem kom til Assens by. Man håbede, at at de ville blive spredt ud over kommunen, men det lykkedes ikke. - Vi skal også tænke på de målgrupper, når man laver boliger, for integrationen lykkes bedst, når de kommer ud blandt danskere, sagde han, inden der også blev diskuteret toge, busser og de mange muligheder for fysisk udfoldelse i Skalbjerg. Og inden bussen kørte på udflugt.

De børn, der har deres gang i Børnenes Hus i Skalbjerg, havde sørget for de uden tvivl flotteste navneskilte, som byrådsmedlemmerne har skullet finde plads ved. Der var snak om at tage dem med hjem til de vante rammer på rådhuset i Assens. Foto: Kim Rune