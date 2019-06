I Havestuen kan museumsgæster tage en slapper

Assens: Museum Vestfyn åbner mandag 24. juni sin nye havestue. Her er gæsterne velkomne til at nyde medbragt mad og kaffe, læse dagens avis eller bare slappe af.

"I Havestuen får vores gæster mulighed for at 'tage en slapper' under deres besøg - også på de dage, hvor vejret ikke tillader ophold i haven", fortæller museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen i en pressemeddelelse.

Museet har også andre tilbud i sommeren. I forbindelse med Open by Night fredag 28. juni er der åbent i Ernst Samlinger og Willemoesgaarden fra kl. 16-21. I Willemoesgaarden kan børn og andre interesserede være med i produktionen af "glansbillede-hilsner".

I skolernes sommerferie kan børn desuden hver onsdag deltage i maritime aktiviteter i Toldbodhus kl. 11-15.

Og alle onsdage i perioden 26. juni til 31. juli kan voksne nyde stemningsoplæsning i Frederik Ernsts Have kl. 13, når AssensBibliotekerne kommer på besøg. Det er gratis at deltage, og picnickurve er velkomne.