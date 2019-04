Hygge på tværs af kulturer

Tommerup: God mad og socialt samvær på tværs af landegrænser er på menuen, når Røde Kors Vissenbjerg inviterer til Tværkulturel Fællesspisning søndag 28. april på Vestfyns Efterskole.

Dermed laver Røde Kors Vissenbjerg en reprise af et lignende arrangement, der var flot besøgt.

- Det var en succes. I november deltog 100 voksne og 30 børn, så vi gør det igen for at bevare de gode relationer mellem flygtninge og danskere, siger Steen Madsen, der er frivillig i Røde Kors Vissenbjerg.

Den tværkulturelle fællesspisning starter klokken 13. Som deltager har man mulighed for at være med til at bestemme, hvad der skal serveres.

- Alle dem, der tilmelder sig, bliver spurgt, om de har lyst til at lave en ret til seks personer. Så får de 300 kroner at købe varer for. Derfor vil der både være danske, iranske og syriske retter, fortæller Steen Madsen og oplyser, at Ole Dedenroth, der er forstander på Brenderup Højskole, vil holde foredrag om de gode ting, der følger med at mødes på tværs af kulturer, og hvad vi kan lære af hinanden.

Der er et begrænset antal pladser, og det koster 50 kroner for voksne at deltage i arrangementet, som er del af Danmark Spiser Sammen. Børn deltager gratis.

Tilmelding senest 17. april til Steen Madsen på mail steenmadsen@outlook.dk eller Birgit Drud på telefon 2124 7965 eller mail birgitdrud@gmail.com.