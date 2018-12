Maricha Lüderer, elevrådsformand på Vissenbjerg Skole: - Han sørger for, at tingene er i orden. At busserne kører, så vi kan komme i skole, og at her er gjort rent. Han er også meget sød mod eleverne. Han råber ikke eller bliver sur. Han er en god rektor, som har gjort en forskel. Jeg kender ham personligt, og da jeg startede på skolen, hjalp han mig meget. Foto: Lærke Bjørn Bang

Skoleleder Per Helding Madsen beskrives som en loyal og engageret arbejdsbi, som vil blive savnet på Vissenbjerg Skole og i Assens Kommune.

Lars Kofoed, leder af Skole og Dagtilbud i Assens Kommune: - Per er meget, meget loyal at samarbejde med, og jeg har meget stor tillid til ham. Man kan lufte ideer for ham uden at være bange for, at det kommer videre. Og så er han humoristisk. Selvom vi arbejder med nogle tunge sager engang imellem, så går tingene tit lidt lettere, når man arbejder sammen med Per. Han er en person, som har været involveret i meget af det, der er foregået i forvaltningen. Når der har været projekter og ting, der skulle arbejdes med og undersøges, har både jeg og min forgænger kaldt på ham. For han er positiv, visionær og iderig og er samtidig god til at bevare fødderne på jorden og har en god fornemmelse af, hvad der er nogenlunde realistisk. Sådan nogle folk er utroligt gode at inddrage. Privatfoto.

John Rasmussen, formand for Vestfyns Lærerkreds: - Det første ord, der falder mig ind, er ærlig. Han er en, man kan stole på, og en aftale er en aftale, uanset om man har aftalt det mundtligt eller har et dokument med otte underskrifter på. Jeg har haft et fantastisk samarbejde med ham og betragter ham som en reel gut, man kan snakke ligeud af posen til. Han har været utroligt aktiv og haft stor betydning. Han har deltaget i hved som helst, og det skyldes selvfølgelig, at han både er leder på en stor skole og formand for skolelederne. Jeg ved, at han har et stort hjerte for sit personale og vil gøre rigtig meget for, at de har det godt. På skolen er der for eksempel motionsrum i kælderen og et hyggerum med dart og billard. Arkivfoto: John Fredy.

Jesper Hybel, formand for skolebestyrelsen på Vissenbjerg Skole: - Når du kommer til Vissenbjerg Skole, er du ikke i tvivl om, at det er Pers skole, du er kommet til. Han er ufatteligt stolt af sin skole, og det gennemsyrer alt. Han er en engageret leder, som er stolt af at drive skolen og personliggøre den. Og så er han en meget humoristisk mand. Jeg har kendt ham i ni år gennem arbejdet i skolebestyrelsen og har altid mødt en meget professionel skoleleder. Gennem sin erfaring kender han det politiske system, og ud over, at han har styr på at drive skolen, er han meget respekteret for personalepleje. Privatfoto