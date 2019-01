Det nyopførte kunstværk foran Vestfyns Gymnasium har vakt debat. Meningerne er delte - lige fra "Danmarks flotteste busskur" til "Danmarks største øjenbæ". Måske er det begge dele?

Værket indskriver sig i en tradition, der går tilbage til den romantiske have, f.eks. den kunstige, romerske ruin i slotsparken ved Schönbrunn, skabt i 1778. I England kaldte man den slags "follies". Det kunne være havekunst som templer, obelisker, grotter, gravhøje, kineserier og andet fjolleri, som viste den velhavende overklasses pjattede overskud. Sådan nogle påfund findes også i de danske herregårdshaver og parker - f.eks. det kinesiske lysthus i Frederiksberg have.

Den folly, som FOS har skabt foran Vestfyns Gymnasium, er også et stykke samtidskunst, som ganske rigtigt "ødelægger" eller dekonstruerer det rene, modernistiske udtryk i gymnasiebygningen, når man ser det fra nogle vinkler. Fra andre vinkler bibeholdes indtrykket af en tilbagetrukken vidensfæstning skabt i lette, moderne materialer og noget utilnærmelig set udefra, navnligt når de automatiske, hvide rullegardiner er trukket ned.

Det mest spændende ved værket er måske, at det vækker området til live. Før var det en græsplæne med et par rektangulære rododendronbede. Det var nemt at holde og hurtigt at bevæge sig hen over og videre.

Nu må man undres over det ene og det andet; påfund, som vækker til eftertanke over, hvad meningen i det hele taget er med menneskelig entreprenans.

Samtidig er der skabt et rum, man kan være i, dvæle i, gå rundt i og få et forhold til over tid.

Som lærer, der dagligt kan se herlighederne, når jeg underviser, føler jeg ikke, jeg har mistet noget. Jeg har fået noget, som jeg slet ikke er færdig med at forholde mig til, og som hele tiden kan bruges som referenceramme - både når jeg underviser i historie og i billedkunst.

Hvor er det skønt at leve i et samfund, der har råd til at "fjolle" sig ud på den måde!