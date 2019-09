Hvilket problem vil I løse?

Line Kulavig, 17 år, Assens.- Der skal mindre stress i hverdagen. Vi har sent fri, og så vil man måske gerne gå til noget sport, og så skal man hjem og lave lektier bagefter.Foto: Lærke Bjørn Bang

Joakim Andersen, 17 år, Assens.- Jeg synes, det er for nemt for unge at komme til rusmidler.Foto: Lærke Bjørn Bang