Hvad tænker du, når jeg siger...

- At det er vigtigt, når man går ind i en gammel bygning, som en kirke jo er, at man ikke mister blikket for alt det, der sker udenfor. Kirken må ikke lukke sig om sig selv, for så er den ikke længere relevant for menneskers hverdag.

3. ... Gud?

- Vi kan få noget godt ud af at tale om gud som far. Men det kan også give mening at tale om gud som ånd, kraft, mor og ven. Hvis man taler om, at gud giver en faders kærlighed, men man ikke selv har haft en kærlig far, så kan det være svært at relatere til. Jeg tror, det er godt at udfordre grænserne for, hvordan vi taler om gud og tro.