Hvad mener de private virksomheder om røgfri arbejdstid? Få svaret her

Rasmus Damsted Hansen, direktør, Bryggeriet Vestfyen: - Vi har bestemte steder på virksomheden, hvor man ikke må ryge. Vi er jo underlagt nogle krav som fødevareproducent, og dem følger vi. Vi vil være en røgfri virksomhed i løbet af 2020, dels fordi reglerne i branchen skærpes, dels fordi vi aktivt vil tage stilling til rygning. Det betyder, at man ikke må ryge på vores matrikel. Jeg vil dog ikke sige til medarbejderne, at de ikke må forlade matriklen for at ryge - men jeg vil selvfølgelig opfordre til, at de ikke gør det. Arkivfoto: Christian Thøgersen