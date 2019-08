Husstande og virksomheder i Tommerup får efterset kloakker

Tommerup: Alle husstande og virksomheder i Tommerup får i løbet af det kommende år efterset om deres private afløb er sluttet korrekt til det offentlige kloaksystem. Det sker for at sikre, at regnvand og spildevand løber i de rigtige kloakrør, og ved at hver enkelt tilslutning til det offentlige kloaksystem, bliver kigget igennem af en tv-inspektionsbil.

Alle tilslutninger gennemgås

Projektingeniør Stine Madsen Ansbjerg siger:

"Hvis alle husstande og virksomheder var sluttet korrekt til det offentlige kloaksystem, ville det ikke kunne forekomme. Det kommende år gennemgår vi derfor alle tilslutninger fra private husstande og virksomheder og ser, om der eksempelvis er koblet afløb fra tage og overflader på systemet til spildevand eller spildevand på systemet til regnvand".

"Vi kigger også efter, om der er koblet afløb fra dræn på spildevandssystemet. Det gør vi for at fremme miljøet og for at sikre en rentabel drift. De steder, hvor afløb ikke er sluttet korrekt til, beder Assens Kommune ejeren om at udbedre fejlen", oplyser Stine Madsen Ansbjerg i pressemeddelelsen.