Husfotograf udstiller og udgiver bog

Assens: I anledning af Tobaksgaardens 15 år som kulturhus har huset inviteret fotograf Thomas Gunge til at lave en udstilling.

Den åbner lørdag 31. august kl. 13-17, og kan ses frem til 27. september.

Musikken har altid har fyldt meget i Tobaksgaarden med et rigt udbud af cirka 100 koncerter om året. Som husets fotograf gennem de seneste fire år, har Thomas Gunge sat billeder på et hav af koncerter.

Med udstillingen "Live" viser Thomas Gunge sine egne yndlingsbilleder fra de mange musikoplevelser på Tobaksgaarden.

"Billederne, jeg nøje har udvalgt til denne udstilling, rører noget i mig. Hver og en. Måske rører de også noget i beskueren", siger Thomas Gunge i en pressemeddelelse, der i forbindelse med udstillingen også udgiver bogen "Live".

Thomas Gunge er selv musikelsker, og bedst er det, hvis musikken er live.

Der vil være mulighed for at møde Thomas Gunge ved ferniseringen og købe et signeret eksemplar af hans bog.