Hunde-træning: Dansk Kennel Klub indleder snart sine kurser.

Assens: Inden man ser sig om, er det tid til hundetræning.

Sådan indleder Kirsten Hornbak en pressemeddelelse om hundetræning i regi af Dansk Kennel Klub.

Der oprettes et hold kl. 17 på tirsdage med start 30. juli.

På kurserne lærer hundeejerne, hvordan de skal få hunden til at komme, når der kaldes, og at sidde, dække og stå på kommando, at gå pænt i snor og at kunne forholde sig rolig

- Derudover undervises i hundesprog, signaler og praktiske øvelser. Kurserne starter med en aften med teori, fortæller Kirsten Hornbak, der har 25 30 01 91 og kirsten.hornbak@gmail.com. /SH