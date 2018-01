Assens: For f..... da også!

Nu må man ikke bande. Men man kan let bande, hvis man kommer til at køre over en af de utallige slaghuller, der er opstået i det kommunale vejnet i vintermånederne.

Assens Kommune er hårdt ramt denne vinter. Det fortæller Freddy Nielsen, leder af Entreprenørgården i Assens Kommune. På kommunens Facebookside så han sig nødsaget til at sende en advarsel ud om slaghullerne: "Pas på, når du færdes ude i trafikken", stod der.

Sådan opstår hullerne Vand, der ligger på vejene, kan sive ned gennem en revne i de underliggende lag i vejens konstruktion, hvoraf der findes et slidlag øverst, et bærelag lige under (selve belægningen) og et bundsikringslag og en underbund.



Når vandet er nået ned i lagene - og særligt om vinteren, hvor frosten kommer - kan frosten få asfalten til at sprænge, fordi vandet udvider sig. Vand, der trykkes ned i asfaltbelægningen af biler og lastbiler, er med til at ødelægge klæbningen mellem sten og tjære, hvorfor bæreevnen svækkes. Derfor er kombinationen frost, optøning og frost ikke god.

- Lige nu og her kommer hullerne stort set lige så hurtigt, som vi lapper dem, fortæller han.

Det er pga. den skiftende frost og tøvejr. Det kan belægningen ikke kapere.

- Vi arbejder på at sikre, de store gennemgangsveje er i orden. Og så kører vi videre ud på de mindre veje, siger Freddy Nielsen.

- Det har været meget slemmere i år. Det er en kombination af den her våde vinter og så forholdsvis hård frost nogle nætter, tilføjer han.

Slaghullerne er både irriterende og farlige. De kan også skade køretøjerne. Så det er en højprioriteret opgave for kommunens folk på Entreprenørgården at køre ud med lappegrejet i øjeblikket.