Honning og jordbær - to sider af samme sag

Assens: Intet har mere smag af sommer end søde jordbær. Men for at det kan komme så vidt, har bierne en vigtig rolle. De skal nemlig bestøve jordbærrene. Og har betingelserne for bestøvning været gode, kan man nyde frugterne af biernes anstrengelser lørdag 22. juni, hvor det er Honning & Jordbærdag.

På denne dag fejres årets første høst af honning sammen med danske jordbær. Det sker fra kl. 10-14 ved Dagli'Brugsen i Vissenbjerg, hvor man kan smage jordbærrene med nyslynget flydende honning på.

"Vi håber, at rigtig mange vil slå vejen forbi i løbet af dagen, og smage symfonien af jordbær med nyslynget honning, og samtidig høre lidt om biernes vigtige opgave, når både afgrøder og vilde planter skal bestøves", siger biavler Bent Povlsen i en pressemeddelelse.

Forsøg har vist, at udbyttet stiger med op til 70 procent, når jordbærrene er optimalt bestøvet. En optimal bestøvning give større og mere velformede frugter, men nye forsøg har vist, at den også kan modne jordbær hurtigere.