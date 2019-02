Holdning. Svar udbedes, borgmester

Hvor stærkt er borgmesterens ønske om at ophæve besparelserne på de syge, gamle og sårbare?

På det seneste Byrådsmøde blev nedenstående sagt af et byrådsmedlem fra Venstre - ret ordret husket:

"Og det kan godt ske, at hvis jeg havde en mor, der ikke fik vasket gulv, så tror jeg faktisk at jeg ville gå ud og vaske min mors gulv i stedet for at sidde 8 timer på Facebook. Og jeg synes også, vi er ved at være et forkælet samfund, hvor vi hele tiden siger ældregruppen. Og det er altså ikke alle ældre, der er svage. Det er det slet ikke. Men når vi ikke har penge nok til de allersvageste, så er det fordi, der er alt for mange, der trækker alt ud af det her samfund".

Navnet på byrådsmedlemmet er irrelevant her. Det er udsagnet, der betyder noget. Første del af udsagnet er blevet endevendt i Stiftstidende, fordi det medførte en vis dramatik efter mødet. Men det er ikke den vigtigste del. Det er den anden del. Det rejser nemlig nogle principielle spørgsmål:

Er udsagnet om at der er alt for mange, der trækker alt ud af det her samfund, så der ikke bliver penge nok til de allersvageste - en holdning, der er generelt dækkende for holdningen blandt Venstres byrådsmedlemmer?

Hvis det er det, kan vi så stole på, at hvis Assens Kommune får 16 mio. kr. i kompensation fra staten, vil hele beløbet blive brugt til at reducere nedskæringerne på det sociale område på de syge gamle og svage?

Eller er det kun en mindre del? Vil borgmester Søren Steen Andersen svare på det? (forkortet af red.)