Holder kortene tæt: Politiet vil intet sige om drabsforsøg

Assens: En 40-årig mand blev forsøgt dræbt midt på åben gade i Assens sent tirsdag eftermiddag, da han blev stukket i både hovedet og kroppen med en kniv og tæsket med et træbat.

Tre unge mænd i alderen 18-22 år, heraf to brødre, er varetægtsfængslet i sagen og sigtet for forsøg på manddrab.

De unge mænd blev varetægtsfængslet onsdag eftermiddag, efter de blev fremstillet i grundlovsforhør, men selve forhøret blev holdt bag lukkede døre. Det betød, at pressen og tilhørere ikke måtte overvære de sigtedes forklaringer og se videoovervågningen af overfaldet, som anklagemyndigheden viste frem i retten.

Og det er sådan set alt, vi ved om sagen.

Fyns Politi vil fortsat ikke kommentere på, hvad der helt præcist skete omkring klokken 16.40 på Østergade i Assens foran Café Banken.

- Sagen blev kørt for lukkede døre, og vi har fortsat ikke yderligere oplysninger, siger Jesper Bæk, der er efterforskningsleder ved Reaktiv Efterforskning ved Fyns Politi.

Fyens Stiftstidende ville ellers gerne vide, om der er flere anholdte i sagen, hvad relationen mellem offeret og de fængslede unge mænd er, og hvad motivet bag overfaldet er.

Det eneste nye, Jesper Bæk kan oplyse i sagen, er, at den 40-årige mand fortsat er uden for livsfare, at han stadig er i behandling for sine skader, men også at han er udskrevet fra sygehuset.