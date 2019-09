Hør om film på Fyn og se en film

Glamsbjerg: Glamsbjerg Biograf holder tirsdag 17. september kl. 19 en filmaften om Film Fyn. Her fortæller Bo Damgaard, tidligere direktør for Film Fyn, om Fyn og film. Han vil give et indblik i fynsk filmproduktion, og hvorfor Fyn er et attraktivt sted at lave film. Han krydrer sit foredrag med anekdoter fra sit virke hos Film Fyn.

Efter Bo Damgårds oplæg vises filmen "Der kommer en dag", som blev optaget på Fyn. Filmens Gudbjerg er baseret på hændelserne i det virkelige børnehjem, Godhavn, hvor behandlingen af drengene har været så brutal, at nogle af de tidligere elever har lagt sag an mod staten. De fik for nylig en undskyldning for behandlingen af statsministeren.

Tilmelding skal ske senest mandag 16. september på Glamsbjerg Biografs hjemmeside.