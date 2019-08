Højt til vejrs: Fire mennesker fanget i kran i halvanden time

Der var rift om at se havefesten fra oven, da Tommerup Rideklub i weekenden bød på Danmark Dejligst. Men for fire af dem, der kom til vejrs i kranen, blev oplevelsen noget anderledes end forventet.

Render: Kunne du tænke dig at se havefesten oppefra? Det var tilbudet til gæsterne, da Tommerup Rideklub, lørdag bød på Danmarks Dejligst med musik og hygge i Manngårdens have i Render.

- Vi havde fået sponsoreret en kran, og den var ret populær, der var kø til den, fortæller Kjeld Frederiksen, der ejer og bor på Manngården, hvor også Tommerup Rideklub har til huse.

Men ved 16.30-17-tiden blev det en tand for spændende. To voksne og to børn var halvvejs oppe over festområdet, da hydraulikken i kranen gik i stykker og de måtte blive hængende i luften, indtil Falck kunne hjælpe dem ned med en stige.

Ifølge Kjeld Frederiksen sad de deroppe i halvanden time, men tog det efter omstændighederne roligt.

Bortset fra den oplevelse, som man gerne havde været foruden melder Kjeld Frederiksen om en vellykket fest. Regnskabet er endnu ikke gjort op, men der bliver et overskud til arrangørerne, fastslår Kjeld Frederiksen.

- Men det er kun på grund af sponsorerne, som både har støttet med kontanter og med noget, vi ellers skulle have været ude at købe, siger han.

Alt i alt en dag med god opbakning, lyder vurderingen, også fra gæsterne, der begyndte at komme ved 13.30 tiden og for nogles vedkommende blev der til 22-22.30-tiden.