Start 1990'erne: Det var tidligere privatskoleforstander Thomas Bruun fra Ebberup, der var primus motor for oprettelsen af en højskole på Helnæs. Det skete i den tidligere skole, som Assens Kommune lukkede i 1990. Thomas Bruun samlede en kreds af lokale kræfter, der ad frivillighedens vej renoverede skolen og byggede en ny kursistfløj. For sin indsats for højskolen blev Thomas Bruun i 1991 kåret til Årets Fynbo i Fyens Stiftstidende.

1994: Højskolen på Helnæs, som den hed dengang, kom ind i mere faste rammer. Højskolen gik bort fra at være et andelsselskab, og en ny bestyrelse ansatte sønderjyden Kristian Kjær Nielsen som forstander. Han stod i spidsen for den grundvigske folkehøjskole i 17 år.

2011: - Vi bliver nok opfattet som en højskole, der fortrinsvis underviser ældre kursister, sagde Christian Falk Rønne, da han i januar satte sig som den nye konstituerede mand i forstanderstolen. Men selv om Christian Falk Rønne havde et indgående kendskab til højskolen - han var den første lærer, der blev ansat - så lykkedes foryngelseskuren ikke helt. Antallet af kursister forsatte med at sive, og regnskabet for 2010 viste et underskud på en halv million kroner.

November 2011: Krisen på højskolen blev tydelig, da en gæld på 350.000 kroner til 20 kreditorer betød, at Helnæs Højskole valgte at standse betalingerne i resten af året. I et sidste forsøg på at redde højskoledriften på Helnæs blev Henrik Hartvig ansat som forstander, efter Christian Falk Rønne stoppede som følge af samarbejdsproblemer og uenighed med bestyrelsen, som han betegnede som værende illoyal. Henrik Hartvig kom fra en stilling som forstander på Ærø Højskole.

29. august 2012: Helnæs Højskole gik i betalingsstandsning og lukkede. På det tidspunkt havde højskolen en gæld på mere end fire millioner kroner til forskellige kreditorer.

Oktober 2012: Højskolen blev sat til salg af de kreditorer, der havde pant i den. Det skete for at undgå en tvangsauktion. Bygningerne blev vurderet til 3,5 millioner kroner.

December 2012: Tidligere forstander Christian Falk Rønne foreslår, at der laves en efterskole for overvægtige unge i bygningerne.

Juni 2013: Arla Fonden vil lave en madlejrskole og kigger mod Assens Kommune for at finde en egnet placering. Assens Kommune sender en ansøgning til fonden med fire bud på placeringer - deriblandt den tidligere højskole på Helnæs.

December 2013: Blandt 57 ansøgere vælger Arla Fonden højskolen som den optimale placering til madlejren. Der sættes gang i en større ombygning af lokalerne.

September 2014: De første elever tjekker ind på en uges lejrskole med mad og sundhed i fokus på Helnæs. Siden da har 7500 børn deltaget i lejrskolen, og Arla Fonden er lige nu ved at opføre en ekstra madskole for at efterkomme den store efterspørgsel fra skolerne. Den ligger i Højer i Sønderjylland.