Kerte: Bestyrelsen for Kerte forsamlingshus og Støtteforeningen for Kerte Forsamlingshus har i fællesskab indgået aftale med Falck om at lease en hjertestarter til opsætning på højre side af hovedindgangen ved Kerte Forsamlingshus.

Næste projekt er, om man kan samle et hjertestarterhold.

/EXP