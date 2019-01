Hjerteforeningen opfordrer Assens-borgere til at redde liv

Assens: Hjerteforeningen inviterer indbyggere fra Assens og omegn til en gratis uddannelse som instruktør i genoplivning.

Foreningen arbejder for at sikre, at langt flere overlever, hvis de bliver ramt af et hjertestop. Hvis et vidne inden for få minutter træder til og giver livreddende førstehjælp, bliver chancen for at overleve større.

Som frivillig instruktør bliver man en del af Hjerteforeningens hold af instruktører, der underviser danskerne i 30 minutters introduktionskurser i genoplivning. Hjerteforeningen hjælper med at finde og samle deltagerne til de korte kurser.

Instruktøruddannelsen løber over to dage og finder sted i Assens 16.- og 17. marts. Tilmelding på Hjerteforeningens hjemmeside.

"Kom og vær med til at gøre Assens til et mere trygt sted at bo. Som frivillig instruktør er du med til at sikre, at flere borgere kan yde genoplivning og tør træde til, hvis de bliver vidne til et hjertestop", siger projektleder Rikke Primdahl, Hjerteforeningen, i en pressemeddelelse.