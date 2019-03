- Der er et helt univers rundt om den sætning om mig og min hverdag. Jeg kan ikke arbejde ved skærm. Jeg kan ikke lave tunge løft. Jeg har brug for en pause hver 20. minut, konstaterer hun.

Raskmeldingen sker på baggrund af en neuropsykologisk undersøgelse fra januar 2019, hvori der står, at der "ved den aktuelle undersøgelse findes i det store hele normale kognitive forhold". På den baggrund mener jobcentret, at hun er arbejdsdygtig.

Aarup: For rask til sygedagpenge og for syg til dagpenge. Det er den virkelighed, 32-årige Kimmie Ross Holm befinder sig i, efter hun 22. marts er blevet raskmeldt af Jobcenter Assens, selvom hun dagligt er plaget af senfølger efter en hjernerystelse.

Kimmie Ross Holm bor i Aarup med sine to døtre og er 32 år gammel. Blev uddannet socialrådgiver i juni 2016 og fik i oktober samme år job som myndighedssocialrådgiver hos Familie og Børnesundhed i Fredericia Kommune. Efter et fald ned ad en trappe på sin arbejdsplads, fik hun langvarig hjernerystelse (postcommotionelt syndrom/PCS). Hun har været sygemeldt siden september 2017, men blev i marts 2019 erklæret arbejdsdygtig af Jobcenter Assens. Fyens Stiftstidende har fået indsigt i Kimmie Ross Holms dokumenter vedrørende sagen, blandt andet lægejournaler, som bekræfter, at Kimmie Ross Holm fortsat har symptomer på PCS.

- Selvfølgelig kan man sige, at hvis du ikke er fuldtidssyg, så er du delvist rask. Men jeg synes, det er lidt nemt for Jobcenter Assens. Jeg synes, afgørelsen falder på et usikkert grundlag, siger Kimmie Ross Holm, som har talrige lægejournaler, der beskriver hendes gener.

Hun mener, at hendes situation kunne have været løst på andre måder, for eksempel ved at jobcentret i stedet havde erklæret hende delvist uarbejdsdygtig eller ved et jobafklaringsforløb.

Kimmie Ross Holm er ikke berettiget til dagpenge, fordi hun på grund af sin hjernerystelse ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i minimum 30 timer om ugen, som er den nedre grænse for at være deltidsforsikret i a-kassen.

Ville hellere brække benet

Den landsdækkende patientforening Hjernerystelsesforeningen ser med bekymring på, at en person med langvarig hjernerystelse uden videre erklæres arbejdsdygtig.

- Patienter med senfølger efter hjernerystelse skal have ro til at komme sig samt hjælp til gradvis og bæredygtig aktivitetsoptrapning. Hvis jobcentre presser for hårdt på eller ikke anerkender de ramtes symptomer, forringer det de ramtes muligheder for at komme i arbejde igen. Det kan få alvorlige konsekvenser for de ramtes generelle helbred og livskvalitet, udtaler Kim Friedrich, som er konstitueret formand for Hjernerystelsesforeningen.

Kimmie Ross Holm har indtil raskmeldingen følt sig godt behandlet og forstået af Jobcenter Assens. Generelt oplever hun det dog som problematisk og stressfyldt at være ramt af en lidelse, som andre folk ikke kan se og derfor kan have svært ved at forholde sig til.

- Jeg ville hellere brække benet syv steder og have åbent kraniebrud end at lide af to usynlige diagnoser (hjernerystelse og piskesmæld, red.), fastslår hun.

Den 32-årige kvinde var nyuddannet socialrådgiver, da hun faldt 10 trin ned ad en trappe på sin arbejdsplads. Gennem hele sygdomsforløbet har hun brændende ønsket at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hun har startet to praktikforløb, som hun måtte afbryde, fordi de forværrede hendes symptomer.

- Jeg elsker at arbejde. Jeg havde planer om at læse en kandidat, siger hun.