Hjemempleje. Svar til Flemming Risskov

På baggrund af dit læserbrev "Svar udbedes" vil jeg gerne gentage, at Socialdemokratiet stillede ændringsforslag i alle fagudvalg, og vi havde ændringsforslag med til 1. behandlingen af budgettet. Se referat fra byrådsmødet den 19. september 2018. Det var atypisk, at de uanstændige besparelser blev vedtaget i forbindelse md 1. behandling af budgettet for 2019. Resultatet kender du, automatflertallet V, SF, R og C stemte vores ændringsforslag ned. Det er bemærkelsesværdigt, at din interesse handler om proceduren, fremfor at SF forholder sig til konsekvenserne af de politiske beslutninger, I har lagt stemmer til. Beslutninger, der betyder, at borgere, som har behov for hjælp, kun får gjort rent hver femte uge i opholdsstue, køkken, soveværelse samt badeværelse, og at gulvvask er fjernet helt. At ældre borgere ikke længere har mulighed for at have en afvekslende hverdag - hverken socialt eller fysisk - på daghjemmene, fordi dem har SF også været med til at lukke. Det er ikke værdigt, og jeg er glad for, at Socialdemokratiet ikke lægger stemmer til forringelser af den slags. Vi kæmper og vil forsat kæmpe for de borgere, der har levet et langt liv, hvor de har ydet til fællesskabet og været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. Til trods for det nye borgerlige flertals uforsonlige tone, har vi ikke opgivet at få ændret på nogle af de værste besparelser.