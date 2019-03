Hjalmer kommer tilbage: Akustisk koncert til november

Assenss: Det er kun tre uger siden, at Hjalmer indtog Tobaksgaarden med sin sprøde stemme, men han er nu allerede klar til at aflægge endnu et visit hos kulturhuset.

Til efteråret præsenterer Hjalmer nemlig sine sange i et nyt setup, når han drager ud på en 40-shows akustisk tour. Den bringer ham 17. november kl. 19 til Tobaksgaarden i Assens.

- I meget lang tid har jeg haft lyst til at komme ud - bare mig og min guitar - og møde publikum i øjenhøjde. Jeg vil præsentere publikum for sangene i deres oprindelige og reneste form. Det er sådan, sangene er blevet til, og det håber jeg også, at publikum vil opleve, når de hører dem akustisk, fortæller Hjalmer selv i en pressemeddelelse.

Den 22-årige fynbo debuterede i februar forrige år. På trods af sin unge alder har han allerede over 11 millioner streams på Spotify. Han har netop vundet en Zulu Award som "årets nye navn" og en Gaffa-Pris for "årets danske solist".

Billetsalget er begyndt.