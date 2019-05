Hjælp, det regner ind: Støttekroner sikrer Salbrovadhallen nyt tag

Hallen i Salbrovad har fået 250.000 kroner fra Assens Kommune til et nyt tag. Samtidig modtager den 100.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank til en tilbygning, der blandt andet skal indeholde et nyt fitnesscenter.

Salbrovad: Det er mere end et årti siden, at en rapport slog fast, at taget på Salbrovadhallen var ødelagt. I de senere år har hallens brugere endda kunnet risikere at blive regnvåde under de værste byger, fordi taget har været utæt. Hallens bestyrelse har søgt om penge fra Assens Kommunes pulje for samlingssteder til at få det skiftet og har flere gange fået afslag. Men nu er det i stedet lykkedes at få kommunens udvalg for Uddannelse, Børn og Familie til at sende en anlægsbevilling på 250.000 kroner i Salbrovadhallens retning. - Vi er rigtig glade for, at vi har fået politisk opbakning til projektet, siger Hans Jørgen Stougaard, som er formand for hallens bestyrelse. Han forklarer dog, at det i alt koster 470.000 kroner at få skiftet taget, og derfor har bestyrelsen selv smidt 220.000 kroner oven i puljen. - Der kan sommetider være en tendens til, at man søger om penge til at få alt betalt, men det er der altså ikke råderum til i Assens Kommune, siger Hans Jørgen Stougaard. Udskiftningen af taget gik i gang mandag 20. maj og kommer til at tage omkring to uger.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået politisk opbakning til projektet ... Hans Jørgen Stougaard, formand for Salbrovadhallens bestyrelse.

Hans Jørgen Stougaard, formand for bestyrelsen i Salbrovadhallen, og Tina Nielsen, halinspektør, har været med til at sørge for, at hallen har fået 250.000 kroner af Assens Kommune til at få skiftet taget. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Vil bygge til Anlægsbevillingen er dog ikke de eneste støttekroner, Salbrovadhallen kommer til at nyde godt af i 2019. Hallen har skaffet yderligere 100.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank, som overrækkes på Salbrovaddagen 14. juni. Pengene skal bruges til at lave en tilbygning med depotplads, dommerborde og fitnessrum. - Vi har overvejet, hvordan vi kan få de mennesker, der ikke bruger hallen, til at bruge den. Her tænkte vi, at det kunne være en god idé med et motionscenter, forklarer Tina Nielsen, som er halinspektør. Salbrovadhallen har blandt andet haft besøg af en forsker fra Syddansk Universitet, der har forklaret, at netop fitnesscentre er med til at skaffe nye brugere til mindre haller i landsbyerne. Samtidig er der blevet lavet en rundspørge på Facebook, som har vist, at mange lokale ønsker sig et motionsrum. - Jeg har en mavefornemmelse af, at det nok skal komme til at virke, siger Hans Jørgen Stougaard. Han regner med, at tilbygningen kommer til at være færdig i slutningen af 2019.