Karina Bjerremann, som blev selv introduceret for EAGALA i 2006, arbejdede som gaskonsulent ved Strandmøllen Industrigas indtil for tre år siden, da hun sagde op.

Ved at indgå i et samspil med hestene uden at ride på dem kan sårbare mennesker opleve en ny form for selvindsigt og erkendelse, som kan hjælpe dem med at udvikle sig i en positiv retning.

På Hestenge arbejder man efter EAGALA-modellen. EAGALA står for "Equine Assisted Growth and Learning Association". Metoden kan blandt andet bruges til personlig udvikling, stresshåndtering og psykiske problemstillinger.EAGALA en global nonprofit-organisation, som blev grundlagt i 1999 og har hovedsæde i Utah, USA. For at blive EAGALA-certificeret, skal man gennemføre et fem dages kursus. Som hestekyndig skal man have arbejdet med heste i minimum 6000 timer, og som terapeut have en godkendt tereapeutisk uddannelse og efterfølgende have cirka 100 træningstimer.

Karina Bjerremann (tv) sammen med Mette Kristensen, som er familiebehandler og Eagala-certificeret. De to er ansvarlige for et projekt, som er støttet af Offerfonden, vedrørende seksuelt krænkede børn og unge.Foto: Kim Rune

En svær beslutning

På grund af virksomhedens vækst vil Karina Bjerremann gerne tage skridtet videre og begynde at ansætte flere medarbejdere. I skrivende stund har Hestenge Consult ud over sin ejer en medarbejder ansat i flexjob, to timelønsansatte og ni EAGALA-konsulenter tilknyttet. Inden for det næste halve år regner Karina Bjerremann med at have ansat en socialrådgiver, og hun håber, at hun også inden for en overskuelig fremtid vil kunne fastansætte nogle af de konsulenter, som virksomheden samarbejder med.

- Jeg ønsker at uddelegere de ordrer, der er ude i driften, og jeg kunne godt tænke mig at ansætte en socialrådgiver til at overtage arbejdet med progressionsrapporter. Det kan skabe vækst i virksomheden, mener den erhvervsdrivende, som i stedet vil fokusere sine kræfter på at holde salgsmøder og markedsføre Hestenge Consults produkter.

Det er ikke en nem beslutning at tage, fortæller hun:

- Det er er svært at afgive kontakten med det enkelte menneske i forløbet. Jeg har besluttet mig for stadig at tage specialopgaver, for eksempel når det handler om lederudvikling eller mennesker med særlige problemstillinger, siger Karina Bjerrremann.