Hesten bliver til en metafor

Kelstrupskov: Hvordan kan heste hjælpe arbejdsløse med at komme i arbejde, seksuelt krænkede med at få det bedre, og dysfunktionelle familier til at se nye muligheder? Ifølge Karina Bjerremann, som ejer Hestenge Consult, skyldes det, at hestes flokforhold minder meget om menneskers gruppedynamikker. Men andre ord; vi har mere til fælles med heste, end man umiddelbart skulle tro.

- Når du har kontakt med hesten, kan du træne sociale færdigheder. Du får flere forsøg, end du gør med mennesker, hvis du rammer forkert og kan finde ud af, hvad der skal være til stede, for at du kan få hesten til at følge med dig, siger hun.

Heste underkaster sig ikke på samme måde som en hund, men ønsker stadig at indgå i en flok.

EAGALA-modellen, som man arbejder efter hos Hestenge Consult, kan sammenlignes med mindfullness og bruges til personlig udvikling. Det kan være håndtering af stress, angst eller traumer. Det kan også bruges til at udvikle lederevner. En opgave kunne være at få hesten til at gå fra den ene ende af folden til den anden, uden at man må røre den. Vil hesten ikke det, kan det give anledning til at tænke over, hvilken metafor situationen minder om.