Helnæs juler igen

Helnæs: En stor gruppe af borgere på Helnæs stiller søndag 9. december boder og andre aktiviteter op rundt omkring på øen.

Forfriskningerne, julegaverne, julepynten og de mange forskellige aktiviteter for familier ændrer sig. Det er folk på Helnæs, der finder på, hvad de vil lave, og nye folk flytter til med nye idéer.

På Helnæs gamle Mejeri tilbyder caféen frokost og kage samt mulighed for at pynte sin egen honningkage, og flere udstillere sælger dekorationer, julerier, luksusstaldskilte, strikkede unika-huer og -tørklæder og babytøj samt troldgrene og kristtjørn.

På den stråtækte mølle er der julemarked med flere aktiviteter og en café, hvor der bl.a. kan fås gløgg og æbleskiver.

Bøgeskovgård på Ryet står for hestevognsture med familien. Du kan også blive trukket rundt en tur på hesteryg.

Alle deltagere får et kort over øen og en liste over de mange ting, der sker. /exp