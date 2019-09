Helnæs-borgere: Nej tak til flere sommerhuse

Planerne for de nye sommerhusgrunde er beskrevet i Assens Kommunes Planstrategi for 2019. Her kan man se, at kommunen ønsker at tiltrække flere turister. I den forbindelse skal Helnæs, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, være trækplaster, og det vil kræve flere overnatningsmuligheder.

- Tilbage i 60'erne, da de gamle sommerhuse blev anlagt, fik man at vide, at vejene ikke kunne klare mere trafik, end den trafik sommerhusene ville medføre. Hvis man skal bygge 100 sommerhuse mere vil det selvfølgelig give mertrafik, siger Ane Munk og tilføjer:

- To stemte for, seks stemte blankt og resten var imod. Som lokalråd gør vi det, borgerne synes, og borgerne synes ikke, at de sommerhuse skal være der, siger Ane Munk, formand i Helnæs Lokalråd.

Helnæs: Vejene kan ikke holde til mere trafik, og naturen vil lide overlast. Det er de to primære årsager til, at borgerne på Helnæs siger nej tak til Assens Kommunes plan om at udlægge 100 nye sommerhusgrunde på halvøen.

Ifølge Assens Kommunes Planstrategi 2019 skal der udlægges i alt 100 sommerhusgrunde på Helnæs. Det skal ske som del af kommunens vision for 2030 om at tiltrække flere turister. Helnæs har i forvejen 143 sommerhusgrunde. Ifølge planstrategien er der plads til flere sommerhusgrunde i Assens Kommune, når man sammenligner med antallet af grunde i andre fynske kommuner. I Nordfyns Kommune er der 2109 sommerhuse, i Middelfart 1188 og i Faaborg-Midtfyns Kommune 1146 sommerhuse. Assens Kommune har 667 sommerhuse.Kilde: Assens Kommunes Planstrategi 2019

- Lyø er for eksempel ikke blevet ødelagt af turister, men øen er heller ikke blevet overplastret med sommerhuse. Jeg synes, at 100 sommerhuse er for meget. For to år siden foreslog kommunen også, at der skulle bygges flere sommerhuse på Helnæs, og dengang blev der også sagt nej. Så det er mærkeligt, at man bliver ved med at presse på, siger Ane Munk.

Selvom at Ane Munk er imod sommerhusbyggeri, valgte hun alligevel at stemme blankt ved mandagens afstemning.

Ifølge planen skal 50-55 af grundene placeres nord for Helnæs Sommerland. Helnæs Sommerland er navnet på området, hvor der i forvejen ligger sommerhuse. De resterende 45-50 grunde skal ligge vest for Helnæs Camping.

Flest med fast bopæl

Hun mener, at Helnæs i stedet har behov for flere fastboende borgere.

- Mange fastboende herude er bange for at flere sommerhuse, vil gøre Helnæs til en spøgelsesø, hvor der er masser af mennesker om sommeren men ingen om vinteren. Vi foreslår, at man i stedet for at bygge sommerhuse, gør de sommerhuse og helårshuse, der er til salg, til flexboliger, siger Ane Munk, der mener, at en flexbolig er et godt alternativ for dem, der overvejer at flytte fast til Helnæs, men som endnu ikke har turde at tage springet. En flexbolig er en nemlig en helårsbolig, hvor man ikke har bopælspligt.

I planstrategien lægges der også op til, at sommerhusene vil kunne give en eventuel dagligvarebutik stor nok omsætning til at kunne køre rundt hele året. Også det tvivler Ane Munk på er realistisk.

Udover at være kritisk over for indholdet af planstrategien mener Helnæs Lokalråd også, at kommunen har været for dårlig til at fortælle Helnæs-borgerne om planerne.

- Det er meget kort tid siden, at vi hørte om det første gang. Det var i uge 33, at vi herude hørte om, at noget var på bedding, siger Ane Munk.