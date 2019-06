Helle og Kajs have åbnes for offentligheden på sankthans

Haarby: Søndag 23. juni kl. 10-17 kan man besøge Helle og Kajs have på Nellemosevej i Haarby. Haven er en spændende, eksperimenterende have på 1400 kvadratmeter anlagt i forskellige niveauer, hvor planterne hovedsageligt er valgt ud fra om de dufter, kan spises eller er gode for "wild-life".

Her i 2019 er haven fyldt med mange oplevelser og idéer og haveglæden er i højsæde. Masser af stauder, roser og krydderurter samt skønne sommerblomster som lige nu står i fuldt flor.

Nyd også den nye Dome som er plantet til med mere end 33 forskellige tomatsorter, samt find vej til havens halmballer, tangbed og "lasagne bede" hvor der dyrkes grøntsager.