Haarby: En ukendt gerningsmand har været grundig, da vedkommende i tidsrummet mellem 26. marts kl. 17 og 27. marts kl. 18 brød ind i et hus på Møllevej. Indbrudstyven kom ind gennem et vindue i stuen og har rodet næsten hele huset igennem. Ifølge Fyns Politi var der ikke på det tidspunkt, hvor indbruddet blev anmeldt, et overblik over, hvad der er stjålet. /LBA