Hele familien grebet: Nikoline følger fars cykelspor

- Min far kørte, og jeg syntes, det var sjovt at kigge på, når han var ude og køre løb. På den måde fik jeg interesse for det, så jeg prøvede det selv. Det var bare fedt, forklarer Nikoline Bøje Thomsen.

Cykel, cykel, cykel

Hun og faren er ikke de eneste i familien, der kaster sig frygtløst ud i mountainbike-verdenens strabadser. Det samme gør storesøster Mathilde og mor Susanne Bøje Thomsen.

Kun mor står over løbet i denne omgang, mens resten af familien er klar til ræs.

- Der er en fædre, som kører, og til sommer tager vi alle sammen til Norge, hvor de skal køre et løb. De skal gennemføre 700 kilometer på højest 96 timer, så det er ikke ren ferie. Vi børn og koner tager med for at heppe. Og til jul tager vi så til New Zealand for at køre.

- Så det er cykel, cykel, cykel, siger Susanne Bøje Thomsen med et grin.