Andebølle: Søndag 8. september er der loppemarked i hele Andebølle. Således er der denne dag mellem klokken 10.00 og 16.00 mulighed for at besøge 12 private loppemarkeder rundt om i byen samt et stort fælles et af slagsen i forsamlingshuset. Her er der også åben cafe.

Det er i skrivende stund stadig muligt at få en stand i forsamlingshuset, melder arrangørerne.

Adresserne på de private loppemarkeder rundt i byen kan man finde i forsamlingshuset på dagen. /cak