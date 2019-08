Hedt efterår i Assens Kommune: Se de tre årsager her

2. Campingsag for landsretten

7.-9. oktober kommer retssagen mellem Assens Kommune og Per Blaabjerg, ejer af CampOne Assens Strand, for landsretten.

Assens Kommune solgte i 2012 campingpladsen i Assens til Per Blaabjerg, men har senere krævet, at handlen skulle gå tilbage, fordi det viste sig at pladsen krævede en særdeles omkostningsfuld oprensning på grund af forurening.

I byretten i 2017 vandt Assens Kommune sagen, og ifølge afgørelsen skulle Per Blaabjerg forlade campingpladsen senest 1. februar 2018 og betale 380.700 kr. i erstatning til kommunen. Han ville til gengæld få købesummen på 3,3 mio. kr. tilbage og to mio. kr. for tabt fortjeneste, fordi pladsen ikke har kunnet udlejes fuldt ud på grund af forurening.

Per Blaabjerg ankede byrettens dom, og derfor kommer den nu for landsretten. Han har forlangt op til 50 millioner kroner af Assens Kommune som kompensation for at skulle forlade campingpladsen.

Borgmester Søren Steen Andersen (V), forhenværende borgmester Finn Brunse (S) samt forhenværende kommunaldirektør Henning Qvick er blandt de folk, der skal vidne i retssagen i oktober.