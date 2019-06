Havnebyggeri. Lad nu vær

Lokaldebat: Eller rettere; lad nu de opmarchbåse på havnen være og drop det unødvendige byggeri.

Et nyt fleretagers byggeri her får ikke havn og by til hænge bedre sammen visuelt, som det ellers bliver påstået af idémændene bag den såkaldte "Udviklingsplan".

Der er allerede kommet rigelig med indsigelser i høringsfasen - tag dog disse indsigelser til efterretning, og bevar det uspolerede miljø omkring Toldbodhus og Baagøfærgens anløbssted.

Samtidig kan man droppe den varslede omlægning af Søndre Ringvej og derved skåne kommunens vakkelvorne økonomi.

Skal der absolut bygges boliger for at tiltrække nye skatteborgere, kan det vel gøres på det tomme areal langs Nordre Havnevej ved Snævringen - uden at man behøver genere flere borgere end højst nødvendigt.