Havearkitekt giver gode råd i Tommerup Forsamlingshus

Tommerup: Mens snefnuggene stadig er i luften, er det tid til at drømme sig hen til forår og haveglæder. Det kan man med fordel gøre tirsdag 26. februar kl. 19 i Tommerup Forsamlingshus. Her giver havearkitekt Tina Pedersen fra Havens Stil og Design gode råd om, hvordan man kan styre, nyde og passe sin have uden at bruge al sin fritid på det. Foredraget handler blandt andet om at finde den røde tråd, og gøre haven overskuelig. Få inspiration, ideer og nye tanker til netop din have. Der vil desuden være gennemgang af: Faldgrupper i nye samt gamle haver, store som små. Kend dit ukrudt. Pasning og pleje af haven. Havens rum med dens elementer ( belægning, planter mm). Og så bliver der naturligvis tid til at spørge om alt i haven.

Pris 80 kr. for indgang, kaffe/te og kage. Øl og vand kan købes. Tilmelding til Hanne Kragh på tlf. 61785870 senest 25. februar. Betaling på mobilpay 48020 eller kontant på dagen. Arrangør er Tommerup Forsamlingshus' bestyrelse.