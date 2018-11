Har stået tomt i flere år: Assens Vandrerhjem solgt

Assens: Vandrerhjemmet i Assens er kommet på nye hænder.

Assens Byråd har nemlig accepteret et købstilbud fra Assens Skibsværft. Det oplyser Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Assens Skibsværft vil bruge vandrerhjemmet til indkvartering af personale, der i kortere eller længere perioder er ansat på værftet i forbindelse med opgaver, fortæller Erling Pedersen, direktør for Assens Skibsværft.

- Når vi får skibe ind til reparation følger der ofte mandskab med, som har brug for et sted at opholde sig og overnatte, indtil vi har repareret skibet, og det igen er klar til at sejle. Derfor er jeg glad for, at handlen med Assens Kommune er gået igennem. Vandrerhjemmet har en perfekt placering for os, tæt på værftet, forklarer Erling Pedersen.