Har klimaforandringer fået dig til at ændre vaner?

På rundturen ved de nye regnvandsbassiner i Tommerup har vi spurgt fire deltagere, om de i deres hverdag gør noget for at modvirke klimaforandringer.

Inge Salbo, Brylle. Når der kommer så meget vand, og man ser oversvømmelser, kan jeg godt blive lidt bekymret. Jeg sparer på vandet og sorterer affald det bedste, jeg kan. Når vi skal have varmt vand, sætter vi en spand under hanen, mens den løber, og vandet bruger vi til at skylle ud i toilettet. Foto: Kim Rune

Hans Jørgen Kristensen, Dyrup. - Jeg har ikke lavet nogen radikale ændringer. Det er ikke sådan, at jeg lader være med at flyve eller køre bil. Hvis man skal gøre noget ved det, skal der gøres noget internationalt, for det er tankevækkende, at det er billigere at flyve fra Billund til London, end at tage toget fra Odense til København. Jeg er ikke dybt bekymret for klimaet på egne vegne, men for mine børn og især mine børnebørn. Foto: Kim Rune

Runo Nielsen, Tommerup St. - Jeg minimerer mit forbrug og cykler så meget. jeg kan, også fordi jeg kan lide at bruge min krop. Ellers kører jeg med tog, hvis jeg skal noget. Nu kan jeg jo køre på plus-65-billet. Jeg er vokset op i Vestjylland og opdraget til, at man kun skal købe eller bruge noget, hvis det er nødvendigt. Jeg har gerne ville være et godt eksempel for mine børn. Foto: Kim Rune