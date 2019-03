Har fået gulvvask og rengøring tilbage - nu kæmper gruppe for sit næste mål

Sussie Elkjær (tv) var glad for, at Mette Frederiksen (S) og Julie Skovsby (S) (th) ville komme og besøge hendes mor Birthe Rasmussen i Vissenbjerg. Hun er også glad for, at hendes gruppe på Facebook har formået at råbe så højt, at de ældre får rengøring hver tredje uge og gulvvask tilbage. Foto: Sugi Thiru

Sussie Elkjær havde ikke turde håbe på, at Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af ældre' ville få så mange medlemmer og få genindført rengøring hver tredje uge og gulvvask til de ældre, da hun startede den op i december. Selvom gruppen har vundet en kamp, så er det ikke slut endnu.

Bryder loven Sussie Elkjær mener blandt andet, at Assens Kommune har brudt lovgivningen ved at sende breve om den ændrede hjælp ud til borgerne inden for en tidsramme, hvor tidsfristen for klagemulighed ikke har været overholdt. - Min mor fik et brev fra kommunen den 27. oktober, hvor det er afsendt den 17. oktober ifølge datostemplet. Men den nye hjælp skulle allerede træde i kraft den 6. november. Altså ni dage efter. - Så min mor havde ikke fire uger til at klage over afgørelsen, som loven ellers siger, at man har, inden det trådte i kraft, siger hun. Assens Kommune har selv erkendt, at den ikke har overholdt lovgivningen ved at re-visitere 600 borgere i efteråret og ladet de nye kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje træde i kraft umiddelbart efter, da der i budgetaftalen stod, at de nye standarder først gjaldt fra 2019. - De (politikerne, red.) er blevet presset for meget, og nu tror de, at de har lukket munden på os ved at give de ældre rengøringen og gulvvasken tilbage. Men munden er ikke lukket. - Vi fortsætter vores kamp, siger Sussie Elkjær.

Gået viralt Sussie Elkjær er overvældet over, at så mange landsdækkende medier nu følger med i gruppens kamp. Sussie Elkjær og hendes mor Birthe Rasmussen er både blevet interviewet af Jyllands-Posten, Politiken og TV2 Nyhederne. Samtidig har flere folketingspolitikere og ældreministeren også været involveret i situationen i Assens. - Jeg havde aldrig troet, at vi ville blive landsdækkende på den her måde. Så det har været lidt mærkeligt. Personligt kan jeg godt råbe højt, når jeg mener, at der er noget, der er uretfærdigt. - Og det at min mor har været såret og ked af det har gjort, at jeg har tænkt, at nu skal der ske noget. For det kan ikke være rigtigt, at de ældre ikke bliver hørt, siger hun.