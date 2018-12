Har Glamsbjerg lige fået landets flotteste busskur?

Glamsbjerg: Når gymnasieeleverne tager bussen foran gymnasiet i Glamsbjerg, kan de måske godt føle sig hævet over andre passagerer.

For foran gymnasiet på Søndergade er et iøjnespringende busskur i røde mursten og med nærmest royalt kobbertag sprunget frem i decemberkulden.

Årsagen er, at Vestfyns Gymnasium er ved at få bygget et nyt kunstværk af kunstneren FOS (Thomas Poulsen) via en bevilling fra Ny Carlsbergfondet. Hans opgave har været at kreere seks nye spraglede, rustikke mure, en kop, et solur og altså et nyt busstoppested, der skal fungere som en port ind til gymnasiet.

Udsmykningen har titlen AUR"0"A, fortalte FOS (læses som et nul) i en tidligere artikel i Fyens Stiftstidende. I samme artikel udtalte rektor Ole Toft Hansen, at værket havde været dyrt, uden at nævne et beløb. Men Vestfyns Gymnasium har selv betalt 300.000 kr. for fundamenterne til AUR"0"A, kunne han dog oplyse.

Strøjer Tegl har leveret stenene. Arbejdet er udført af lokale håndværkere, murermestrene Christiansen & Olsen og Glamsbjerg Tømrer- og Snedker A/S.

Om værket - og busskuret - er smukt og funktionelt, må være op til den enkelte læser at vurdere.