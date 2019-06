Hal får 100.000 kroner til fitnesscenter

Salbrovad: Fredag 14. juni kl. 15.45 overrækker Fonden for Fynske Bank 100.000 kr. til Salbrovadhallen. Pengene skal bruges til etablering af Fitness Salbrovad.

"Vi er taknemmelige for donationen og glæder os over, at Fonden har fokus på udvikling og vækst i de små lokale bysamfund", udtaler formand for Salbrovadhallen Hans Jørgen Stougaard i en pressemeddelelse.

Fitness Salbrovad bliver fremover en del af de mange tilbud, der er Salbrovadhallen. Åbningen finder sted i efteråret 2019.

Halinspektør Tina Nielsen er allerede i gang med at undersøge, hvordan Fitness Salbrovad skal fungere, og hvilke maskiner, der skal være til rådighed. Salbrovadhallen er en hal med cirka 200 ugentlige brugere, der snart får et tilbud om at gå til fitness.