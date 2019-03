Aarup: På Møllebakken kunne to køretøjer ikke stå i fred, for en eller anden person har begået hærværk med en Ford Transit og en Fiat Ducato. Der var stukket hul to steder i dækkene på hvert køretøj, oplyser Fyns Politi via døgnrapporten.

Det skete mellem 14.- og 15. marts./MAKL