Hærværksmænd fanget på overvågning

Assens: Et hul på en meter gange 0,5 meter i hegnet hos Scandinavian Tobacco Group på Tobaksvej i Assens vidnede torsdag om, at virksomheden havde besøg natten mellem onsdag og torsdag løb.

Umiddelbart har gerningsmændene ikke været inde i virksomheden, siger Anders Lundegaard, vikarierende vagtchef hos Fyns Politi.

- Man kan se på overvågningen, at nogen har været inde at gå rundt på området, men det ser ikke ud til, at de har været indenfor, fortæller han.

Politiet efterforsker nu sagen ud fra overvågningsbillederne, fortsætter han. /LBA