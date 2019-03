Hærværk på Haarby Skole: Smed flise ind ad hoveddøren

Haarby: Mandag morgen klokken 8.58 indløb der en anmeldelse om hærværk fra Haarby Skole til Fyns Politi.

En ukendt gerningsmand havde på et tidspunkt i løbet af weekenden udøvet hærværk mod skolens hoveddør ved at smide en flise mod dørens højre siderude. Ruden var af lamineret glas og havde fået et mindre hul efter mødet med flisen.

Derudover havde gerningsmanden sparket på en rude i plexiglas, så ruden var røget ud af falsen.

Det står der på Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Ifølge politiassistent Poul Hollensted er politiet i færd med at undersøge, om der er noget overvågningsmateriale, der kan bruges i søgningen efter den ukendte gerningsmand. /AMCH