Haarby vandt nervepirrende topopgør

Efter en hård topkamp endte Haarby med at snuppe de to point, der betyder, at de øger forspringet i toppen af Fynsserien. Foto: Michael Nielsen

Haarbys håndboldkvinder formåede trods problemer at vinde et nervepirrende opgør i Fynsserien.

Håndbold, Damer, Fynsserien, Højby S&G - Haarby Håndbold (12-14) 24-25 Der var lagt i kakkelovnen til et tæt topopgør, da Haarby Håndbold lørdag eftermiddag mødte Højby S&G. Det var nemlig Fynsseriens nr. 1, Haarby, og nr. 2, Højby, der mødtes i en direkte duel om førstepladsen i rækken, og Haarbys damer formåede trods problemer at vinde et nervepirrende opgør. Haarby startede noget uvant med to mandsopdækninger på Højfyns to bagspillere, som tydeligvis blev overraskede over initiativet fra gæsterne. Ikke desto mindre var det succesfuldt, og Højbys angrebsspil blev kaotisk, men Haarby havde dog heller ikke let ved at score i kampens indledning. Det var et meget tæt opgør, men efter tyve minutter slog Haarby et lille hul, da Stefanie Winther Rasmussen scorede i en kontra til 8-6. Der var generelt god tænding på de to mandskaber, og det var to forsvarer, der gik til den. Højby fik stille og roligt spist sig ind på gæsternes føring, men få øjeblikke før pausefløjt sendte Natalie Grubbe Haarby i front med 14-12. Anden halvleg startede som første halvleg, målfattigt. Begge mandskaber gik fortsat til den i defensiven, men Højby lavede et par uprovokerede fejl, som Haarby straffede i andenbølgekontraen. Efter 38 minutter bragte Fie Hygum Andersen Haarby i front med 17-13, hvilket var den største føring hidtil i kampen. Bare tre minutter senere fik netop Fie Hygum Andersen sin tredje udvisning, og så måtte forsvarsgeneralen se resten af kampen fra tilskuerpladserne. Det fik dog ikke den store betydning de første par minutter, og med et kvarter tilbage bragte Nanna Strobel Haarby i front med 20-16 på et meget vigtigt tidspunkt. Man kunne dog godt se, at det havde været en hård kamp, specielt for haarbygenserne, som gik ned i niveau især forsvarsmæssigt. Efter 53 minutter fik Højby også udlignet til 22-22 - og ovenikøbet fik Anne-Sofie Filstrup en udvisning. Haarby formåede dog at klare undertalsperioden, og med bare et minut tilbage stod Camilla Jensen for presset ved at score på straffekast til 25-24. Højby nåede ikke at få udlignet, da de skød i paraderne med 15 sekunder tilbage, og så endte Haarby med en flot udebanesejr på 25-24. Med sejren fører Haarby Håndbold nu Fynsserien med tre point ned til de nærmeste forfølgere fra netop Højby.

