Haarby går sammen om grundlovsfest

Haarby - Grundlovsdag, onsdag 5. juni, der, som de fleste nok har observeret, også er valgdag, er der grundlovsfest i præstegårdshaven i Haarby.

Der bydes velkommen klokken 12.30, og Peter Mygind holder grundlovstale klokken 13. Der er ingen grund til at spise frokost hjemmefra. Der vil være mulighed for at købe pølser, øl, vand, kaffe og kage. Der vil være aktiviteter for børnene, grundlovs-quiz, og senere på dagen det årlige sponsorcykelløb, der har målstreg ved præstegården.

Bag grundlovsfesten står Haarby Idrætsforening, Haarby Efterskole, Lions, Lokalrådet og Haarby Kirke.

- Grundlovsdag fortjener et arrangement til fejring af demokratiet, og det er mange år siden, at der sidst blev holdt grundlovsfest i Haarby. Nu falder det sammen med, at der er folketingsvalg samme dag, så det bliver en festdag for alle, fastslår arrangørerne i en pressemeddelelse. /liw