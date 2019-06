Haarby-bager træder ind i brancheorganisation

Haarby: Brød og kager fra bageren er stadig en fast del af de flestes hverdag, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Det mener Allan Ringe, der ejer KonditorBager i Haarby. Derfor er bagerbutikken sammen med resten af KonditorBager-kæden trådt ind i brancheforeningen FødevareDanmark, hvis formål er at styrke de danske specialforretninger.

Hos FødevareDanmark hilser man bagerbutikken hjerteligt velkommen.

"Vi kæmper for de danske specialforretninger, og her er den lokale bager en vigtig aktør. Vores mål er at få folk til at købe deres kød, ost, fisk og brød hos specialisterne, for det er her, man får kvalitet og service. Det kræver synlighed, og det får vi endnu mere af nu, hvor vi er flere, der står sammen", siger Leif Wilson Laustsen i en pressemeddelelse.

Han er formand i FødevareDanmark.