Haarby-Hallerne skifter formand

Haarby: Fra formand til menigt bestyrelsesmedlem og fra menigt bestyrelsesmedlem til formand.

Sådan lyder rokaden, der er iværksat i Haarby-Hallernes bestyrelse med virkning fra årsskiftet.

Her er Tom Kjær Jensen nemlig ikke længere formand, men i stedet menigt bestyrelsesmedlem. Jim Staffensen laver så den modsatte manøvre og han er nu formand for halkomplekset, der også tæller en svømmehal.

Omkonstiueringen er foregået helt uden dramatik og skyldes, at Tom Kjær Jensen i stigende grad har haft svært ved at få døgnets 24 timer til at slå til.

- For det første kører jeg fuldtidsarbejde igen og har gjort det det sidste halve år. Derfor stopper jeg, for jeg kan ikke lægge de timer i det, jeg har gjort og gerne vil.

- For det andet er min vision og mission i Haarbyhallerne ved at være udført. Min natur er skruet sådan sammen, at det med at skabe noget tiltaler mig mere end at vedligeholde. Vi har en kanon fyr i Jim til at tage over, så det er jeg helt fuldstændig tryg ved, forklarer Tom Kjær Jensen, som i omkring 10 år har været halformand.