Håndsprit til vågetjeneste

Assens: Vågetjenesten i Assens har ifølge gruppens aktivitetsleder Dorthe-Lise Christiansen fået håndsprit doneret af Plum. Det er de meget taknemmelige for, oplyser hun.

Vågetjenesten i Assens, der tæller ni frivillige kvinder i øjeblikket, våger over døende personer for Røde Kors i Assens-området og på alle plejecentre i Assens Kommune. Deres motto er, at ingen mennesker skal dø alene - medmindre de selv ønsker det.

Selv om vi er i en ferieperiode, så er der alligevel frivillig bemanding på vågetjenesten i Assens dag og nat, oplyser Dorthe-Lise Christiansen. Vagttelefonen er: 91 54 41 48./MAKL